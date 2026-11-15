Aumentaron 12.7% las denuncias por violencia familiar en Durango

Las denuncias por el delito de violencia familiar en Durango aumentaron 12.7 por ciento durante septiembre, al pasar de 449 en agosto a 506.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), septiembre fue el segundo mes con más denuncias por violencia familiar en lo que va del año , apenas por debajo de junio, cuando se contabilizaron 510 casos.

Por el contrario, la cifra más baja de registros correspondió al mes de enero, con solamente 365 denuncias.

Los datos oficiales establecieron que entre enero y septiembre, el estado acumuló cuatro mil 46 casos de violencia familiar denunciados ante la Fiscalía General del Estado; dicho volumen representó un promedio diario de 14.8 casos de violencia familiar denunciados diariamente en el estado de Durango.

Además, del acumulado total de enero a septiembre, el municipio de Durango concentró dos mil 555 denuncias, equivalente a casi 63 por ciento del total; le siguieron Gómez Palacio, con 782, y Lerdo, con 323. Es decir, en conjunto, estos tres municipios sumaron tres mil 660 denuncias, que representaron poco más del 90 por ciento de la incidencia estatal.

En septiembre, la capital registró 316 casos y Gómez Palacio 107, mientras que Lerdo reportó 43. Posteriormente se ubicaron Santiago Papasquiaro, con siete; Guadalupe Victoria, con cinco, y Rodeo, con cuatro. Canatlán, Cuencamé, Mapimí y Súchil contabilizaron tres cada uno.

Solamente los municipios de Canelas, General Simón Bolívar, Hidalgo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo y Topia no registraron casos de violencia familiar durante los primeros nueve meses del año.