Aumentó 5% la solicitud de crédito, por parte de empresas

Debido a las dificultades económicas por las que atraviesan algunas empresas y la necesidad de generar nuevos proyectos, se ha registrado un incremento en la solicitud de créditos ante instancias financieras.

El director regional noroeste de Nacional Financiera (Nafin), Jorge Leal, informó que en esta institución en particular se ha incrementado la demanda de créditos, respecto al ejercicio anterior.

“En el último trimestre se dio un incremento del cinco por ciento versus el trimestre del año pasado, ese es el último resultado que tenemos al momento (...) Al menos en donde estamos nosotros, en Nacional Financiera y Bancomext, es capital de trabajo y para activo fijo, para proyectos de inversión”, manifestó.

Por otro lado, se tiene la expectativa de apoyar a que en los estados las empresas puedan salir adelante, ante el panorama internacional.

“Yo lo que estoy viendo en el norte del país es que son estados muy pujantes que quieren salir adelante, que están aprovechando el nearshoring apalancado del Plan México, y nosotros en Nacional Financiera y Bancomext, pues estamos en toda la disposición de ofrecer estos financiamientos, las capacitaciones, asistencias técnicas, encuentros de negocio y aportando nuestro granito de arena para que la economía siga desarrollándose y siga por un buen rumbo”, expresó.