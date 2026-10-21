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Aumento de 8% al salario de trabajadores del IMSS, propone Zoé Robledo

La mañana de este miércoles 21 de octubre se llevó a cabo la conferencia de prensa IMSS-STPS.

Aumento de 8% al salario de trabajadores del IMSS, propone Zoé Robledo

Aumento de 8% al salario de trabajadores del IMSS, propone Zoé Robledo

REDACCIÓN WEB
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La mañana de este miércoles 21 de octubre, durante la conferencia de prensa IMSS-STPS, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, anunció una nueva propuesta de aumento al salario de los trabajadores.

El funcionario señaló que tras la sesión del Consejo Técnico del IMSS, que se llevó a cabo por la mañana, se aprobó un incremento adicional al 6.8 por ciento que se había propuesto.  

¿Cuál es la nueva propuesta de aumento?

Durante la transmisión de redes sociales, el director del IMSS propuso un aumento de 4 por ciento al salario tabular de los trabajadores del instituto, quienes exigen 10 por ciento.

Además, Robledo Aburto propuso un incremento de 4 por ciento a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.



"La nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos años", aseguró.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ZOÉ ROBLEDO TRABAJADORES DEL IMSS IMSS NACIONAL nueva, Robledo, salario, propuesta

               

                
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