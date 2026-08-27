Aunque generan inquietud, operativos en Durango son positivos: Canacintra

Aunque generan cierta inquietud los operativos que se realizan en Durango, como el ocurrido el miércoles por la tarde en una plaza comercial, el sector privado está a favor de la presencia de elementos federales, informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) filial Durango, Joana Soto.

“Nosotros siempre estábamos muy a favor de todo el tema de que dentro de Durango la seguridad sea uno de los primeros puntos a tratar, definitivo, para todos los ciudadanos y empresarios es muy importante que la seguridad siga prevaleciendo. Apoyamos y aplaudimos todo este tipo de actividades. En ocasiones claro nos genera conflicto el estar viendo ciertos elementos de seguridad, pero al final del día pues viene siendo para nuestro bien”, explicó.

En tal sentido, expuso que aunque se genera incertidumbre, son positivos los operativos. “Cuando empieza a ver operativos la ciudadanía luego empieza a impactar un poquito en qué estará pasando, pero la realidad es que es un fortalecimiento hacia nosotros”.

Asimismo, descartó que los operativos pudieran inhibir la inversión, sino todo lo contrario. “No, yo creo que al contrario, es un fortalecimiento donde se ve que el conjunto de seguridad pública en sus tres elementos está trabajando de forma unida y le da mayor certeza”.