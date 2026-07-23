Aunque menores, precipitaciones continuarán en Durango hasta el cierre de julio: Conagua

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este viernes se registrarán lluvias y hasta el cierre de mes aunque no muy abundantes, en buena parte de la entidad.

Las precipitaciones un poco más abundantes se registraran principalmente en los municipios de la sierra y en la zona colindante con Sinaloa.

Víctor Hugo Randeles Reyes, jefe de Meteorología de la Conagua en el estado, precisó que el resto de julio cerrará con lluvias principalmente en la región serrana.

Destacó que los pronósticos indican que es muy probable que las precipitaciones continúen durante agosto y septiembre, con acumulados muy similares a los promedios históricos.

¿AFECTARÁ LA CANÍCULA?

Sobre la canícula, que se ha anunciado para algunas entidades del país, explicó que normalmente se trata de un periodo con disminución de lluvias en pleno verano.

"Normalmente no afecta a Durango; es una característica de los estados del sur, sureste y noreste. Sin embargo, en algunas ocasiones sí se presenta en la entidad".

TEMPERATURAS MÁXIMAS

Explicó que lo que podría ocurrir en Durango es que el periodo de bajas precipitaciones que se prolongue durante unos 20 días, con cielos más despejados y un incremento en las temperaturas.

Señaló que las temperaturas máximas podrían presentarse durante lo que resta de julio y en agosto, principalmente en la capital, donde históricamente se han registrado los valores más elevados.

"El récord histórico que tenemos es de 41.5 grados centígrados; sin embargo, por el momento no se observa la probabilidad de que lleguemos a ese nivel durante julio".

No obstante, apuntó que tampoco se descarta que las temperaturas puedan acercarse a ese récord histórico.

Lo que sí se prevé es una racha de varios días con temperaturas elevadas, poca nubosidad y abundante radiación solar, con valores que oscilarían entre los 37 y casi 40 grados centígrados.