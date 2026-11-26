Una joven ciclista resultó lesionada luego de ser embestida por un automóvil cuyo conductor abandonó el lugar del accidente, registrado durante la tarde del miércoles 25 de noviembre sobre el bulevar Felipe Pescador, en la ciudad de Durango.

La lesionada fue identificada como Sara, de 19 años de edad, empleada de una tienda Oxxo, quien fue auxiliada en las inmediaciones del puente peatonal ubicado cerca del cruce con la calle Valle Florido, en la colonia Esperanza.

De acuerdo con lo manifestado por la joven a elementos de la Policía Municipal, circulaba en dirección al poniente cuando el conductor de un automóvil de la marca BMW, de color negro, realizó una maniobra de vuelta e invadió su carril, provocando que cayera sobre la superficie de rodamiento.

A consecuencia del impacto, Sara presentó golpes en las rodillas y la cabeza, por lo que fue auxiliada por Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja y trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración médica; la joven manifestó que no cuenta con familiares en Durango.

Debido a que no fue posible trasladar la bicicleta junto con la lesionada en la ambulancia, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) resguardaron la unidad de dos ruedas en sus instalaciones ubicadas en el kilómetro 2.5 de la carretera a México.