Auto 'fantasma' embiste y mata a mujer ciclista en Jardines de San Antonio

Minutos después de las 20:00 horas de este jueves se registró un trágico accidente en el que una mujer ciclista perdió la vida. El accidente se registró en la avenida Mercurio a la altura del fraccionamiento Jardines de San Antonio.

El vehículo involucrado se retiró del lugar y, de acuerdo con los primeros reportes, no fue posible establecer sus características.

El accidente fue reportado ya por la noche de este jueves, cuando se alertó a los servicios de emergencia sobre una mujer que había sido arrojada de una bicicleta tras ser impactada por un automóvil, a la altura de la calle Emilio M. González Parra. Una llamada posterior señaló que la víctima se encontraba gravemente lesionada y aparentemente no respondía.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención a la mujer; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó su fallecimiento. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho y se iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y localizar al conductor involucrado.

El agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y poder avanzar en su identificación, lo cual está pendiente.