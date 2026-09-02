Auto termina incendiado mientras circulaba por Luis Donaldo Colosio; conductor sufrió quemaduras

Un hombre resultó gravemente lesionado la mañana de este miércoles luego de que el automóvil que conducía se incendiara sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Durango, en un hecho que ya es investigado por las autoridades.

El reporte movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos alrededor de las 6:00 horas, de este miércoles 2 de septiembre, quienes acudieron al tramo ubicado antes del puente de El Campanario tras recibir el aviso de un vehículo envuelto en fuego.

Al llegar, los rescatistas localizaron un vehículo de la marca Chevrolet, línea Aveo, color blanco, completamente incendiado , por lo que iniciaron las maniobras para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

A unos 50 metros del automóvil fue encontrado el conductor, identificado como Hugo, quien presentaba quemaduras de consideración. Sobre el pavimento también fue localizada parte de su ropa, igualmente dañada por el fuego.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y determinaron que sufría quemaduras de segundo grado en pecho y espalda, además de lesiones de primer grado en brazos, rostro y cabello , por lo que fue trasladado de urgencia al ISSSTE por personal de la Cruz Roja.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre presuntamente conducía mientras fumaba y llevaba un bidón con gasolina en el interior, situación que habría detonado el incendio dentro del vehículo. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El estado de salud del lesionado fue reportado como delicado y permanece bajo atención médica especializada, mientras las autoridades trabajan para establecer con precisión qué originó el siniestro que hoy lo mantiene entre la vida y la muerte.