Autobús de pasajeros y camioneta chocan en carretera Francisco Zarco

La tarde de este lunes se registró un accidente vial sobre la carretera Francisco Zarco, en el municipio de Canatlán, donde un autobús de pasajeros y una camioneta tipo pick-up colisionaron, provocando la movilización de los cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 21, en el sitio conocido como El Pozole, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Canatlán y paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los involucrados.

Al llegar al lugar, el personal de auxilio realizó la valoración de los ocupantes de ambas unidades y confirmó que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario realizar traslados a hospitales.

Las maniobras se concentraron en garantizar la seguridad de la zona mientras se efectuaba la inspección del accidente. Las autoridades informaron que el saldo fue únicamente de daños materiales.

Tras la atención inicial, los rescatistas brindaron apoyo para controlar la situación y evitar riesgos a los demás automovilistas que transitaban por ese tramo carretero.

El servicio fue concluido una vez que se descartaron personas lesionadas y la escena quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.

Serán las instancias encargadas de la vialidad quienes determinen las causas del choque y el grado de responsabilidad de los conductores involucrados.