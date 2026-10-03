Autobús de transporte de personal queda atrapado al intentar cruzar río en Bayacora | VIDEO

Un autobús de transporte de personal quedó atrapado durante la madrugada de este viernes en el cauce del río, en las inmediaciones del poblado Santiago Bayacora, luego de que intentara cruzar la corriente.

El llamado de auxilio se recibió alrededor de las 02:40 horas, por lo que se movilizó personal del Cuerpo de Bomberos de Durango de las cinco estaciones, incluido el Escuadrón de Rescate en Aguas Rápidas.

Los elementos utilizaron un sistema de cuerdas para extraer de manera segura a las nueve personas que permanecían al interior de la unidad. Todas fueron puestas a salvo y recibieron una valoración médica prehospitalaria, sin que se reportaran personas lesionadas.

Posteriormente se realizaron maniobras para apoyar en la liberación del autobús. Protección Civil municipal reiteró el llamado a no intentar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua durante una creciente, ya sea a pie o en vehículo, debido a que la fuerza y profundidad del agua pueden aumentar en cuestión de minutos.