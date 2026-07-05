Autobús urbano choca contra poste y negocio de gorditas; deja sin luz a varias viviendas

Un accidente vial registrado sobre la avenida Fidel Velázquez dejó daños materiales de consideración, luego de que un autobús urbano se impactara contra un poste de concreto y un negocio de gorditas.

El percance ocurrió cuando la unidad de transporte público, de las conocidas como “anaranjadas”, circulaba por dicha vialidad, en la ruta que atraviesa el fraccionamiento Fidel Velázquez, también conocida como ruta Infonavit.

De acuerdo con los primeros datos, por razones aún no precisadas, el conductor perdió el control del autobús, por lo que la unidad terminó por subirse a la banqueta y posteriormente chocó contra un poste de concreto y contra el establecimiento de comida.

El impacto provocó daños tanto en el negocio como en la unidad de transporte público; sin embargo, una de las principales afectaciones fue la suspensión del servicio de energía eléctrica en varios domicilios de la zona, debido a que el autobús dañó cableado propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tras el accidente, se solicitó la presencia de las autoridades correspondientes para tomar conocimiento del hecho, así como de personal de la CFE para atender la afectación en el suministro eléctrico.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas, por lo que el saldo preliminar es de daños materiales y afectaciones al servicio de energía eléctrica.