Automóvil cae en socavón de calle Negrete; ya había sido reportado

Un automóvil cayó la noche de este martes en un socavón ubicado sobre la calle Negrete, cerca del bulevar Dolores del Río, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, parte del vehículo quedó atrapada en el hundimiento. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si alguna persona resultó lesionada ni la magnitud de los daños materiales.

El incidente causó molestia debido a que el desperfecto presuntamente había sido reportado desde horas antes.

Según la información disponible, personal acudió durante la mañana y realizó trabajos para cubrir el agujero; sin embargo, el material colocado habría cedido posteriormente y dejó nuevamente expuesta la cavidad.

Una fotografía tomada antes del accidente muestra una abertura rodeada de material aparentemente recién colocado. Debajo del pavimento se observa un espacio de mayores dimensiones, por lo que el problema podría no limitarse a la superficie.

Las lluvias y el paso constante de vehículos pudieron contribuir al nuevo hundimiento, aunque serán las autoridades quienes determinen su origen y descarten daños en tuberías o infraestructura subterránea.

Hasta el cierre de esta información no se había dado a conocer el estado de las personas que viajaban en la unidad ni las acciones que se realizarán para reparar definitivamente el socavón.