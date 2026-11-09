Automóvil embiste a dos hombres cuando abordaban una motocicleta en Texcalillo, Nombre de Dios

Dos hombres resultaron lesionados luego de que un automóvil compacto los impactara de frente cuando se disponían a abordar una motocicleta, en las inmediaciones de la localidad de Texcalillo, en el municipio de Nombre de Dios, durante la tarde del domingo, por lo que ambos tuvieron que recibir atención médica en el Hospital General 450.

Los lesionados fueron identificados como Jorge Alejandro Rodríguez Alvarado, de 36 años de edad, con domicilio en Texcalillo, rumbo a La Constancia, y Carlos Manuel Valles Hernández, de 19 años, quienes fueron trasladados para su valoración médica tras el percance.

De acuerdo con la declaración proporcionada por Jorge Alejandro a elementos de la unidad de hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado de Durango, el accidente ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas del domingo 8 de noviembre, cuando ambos se encontraban en la mencionada localidad y apenas comenzaban a subir a una motocicleta.

En ese momento, un vehículo compacto de color gris los impactó de frente, provocando que ambos resultaran lesionados. Personas que transitaban por el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana acudió para brindarles los primeros auxilios y realizar su traslado al hospital.

El ingreso de los afectados al Hospital General 450 quedó registrado alrededor de las 21:15 horas. Tras la valoración médica, Jorge Alejandro fue diagnosticado como policontundido y con traumatismo craneoencefálico leve, por lo que permaneció bajo atención médica, mientras que el segundo lesionado, identificado en el seguimiento hospitalario como Manuel Valle Hernández, presentó también traumatismo craneoencefálico leve y fue dado de alta aproximadamente a las 22:00 horas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del accidente; sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad del conductor del automóvil gris, así como si permaneció en el lugar o fue detenido por las autoridades. Tampoco se precisaron las circunstancias que provocaron el impacto, por lo que será necesario esclarecer la responsabilidad de los involucrados.