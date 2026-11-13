Automovilista choca contra motocicleta estacionada en la Zona Centro de la ciudad de Durango

Un accidente vial registrado la tarde de este jueves 12 de noviembre, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, dejó daños materiales luego de que la conductora de un automóvil realizara una maniobra de reversa y terminara impactando una motocicleta que se encontraba estacionada.

El percance ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas, en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle Patoni, donde se vieron involucrados un automóvil de la marca Toyota, linea Camry, de color blanco, y una motocicleta Carabela 250, de color negro.

De acuerdo con la información recabada, el automóvil era conducido por Susana, con domicilio en el fraccionamiento Olga Margarita, quien al realizar una maniobra de marcha en reversa terminó golpeando la unidad de dos ruedas que se encontraba estacionada en el lugar .

La motocicleta afectada es de la marca Carabela, de 250 centímetros cúbicos, con placas de circulación del estado de Durango, propiedad de Claudio Daniel Soto Reyes, quien tiene su domicilio en la colonia Juan Lira Bracho, en la capital duranguense.

Tras el incidente, un oficial de la Dirección Municipal de Seguridad Pública tomó conocimiento de lo sucedido y recabó los datos de los vehículos involucrados, así como de sus respectivos conductores, para la elaboración del reporte correspondiente.