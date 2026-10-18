Autoridades acumulan 798 quejas ante la CEDH Durango, ¿quiénes son los más señalados?

Entre los meses de enero y septiembre de 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumuló un total de 798 quejas contra autoridades diversas.

Esta cifra refleja una tendencia de señalamientos contra corporaciones encargadas de la procuración de justicia, la seguridad pública, la educación y los servicios de salud, por presuntas violaciones a las garantías fundamentales.

¿Quiénes tienen quejas?

Durante el periodo en mención las autoridades más señaladas fueron los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango con 74 quejas en su contra. Le siguen los elementos de la Policía Investigadora de Delitos con 69 expedientes, en el mismo período.

En el tercer sitio se encuentra la Presidencia Municipal de Lerdo, con un total de 58 señalamientos. Mientras que las instituciones educativas también sobresalen en el registro del organismo autónomo ya que las escuelas primarias ocupan la cuarta posición al registrar 53 quejas, situándose por encima de la estructura del Gobierno del Estado, que contabiliza 52 y se ubica en el quinto peldaño.

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocupa el séptimo lugar con 45 señalamientos, colocándose después de la casilla de expedientes en los que no se especifica una autoridad o no se señala alguna, con 51.

El listado de las 10 instancias más señaladas lo completan las escuelas secundarias en la octava posición con 40 quejas, la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango en noveno sitio con 26, y el Centro de Reinserción Social Número 1 de la entidad en el décimo lugar, al sumar 21 quejas registradas.

¿Cuál es la causa más frecuente?

Entre las causas más frecuentes de incumplimiento de las obligaciones del servicio público está la prestación indebida del servicio público, seguido por faltas relativas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia.

Asimismo, entre las faltas con más señalamientos se contemplan los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias y diversas omisiones o retrasos en la investigación y procuración de justicia.