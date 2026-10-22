Autoridades analizan cierre de bibliotecas municipales en Durango

Son 21 bibliotecas en Durango las que se encontraban bajo la administración del Gobierno Municipal, de las cuales tres han cerrado y se analiza la permanencia de ocho que, de acuerdo con las autoridades, reciben pocos visitantes.

Aunque el cierre no es una decisión tomada, señalan que, en general, se busca potenciarlas o implementar otras estrategias.

“Yo lo que había dicho ayer en algunas entrevistas es que se estaba analizando el que pudiéramos hacer el cierre de ocho. Pero es un análisis nada más, porque es donde tenemos una menor demanda en cuanto a niñas y a niños”, declaró el director del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL), Giovanni Rosso Güereca.

Reiteró que no es un hecho que vayan a cerrar, pues el tema seguirá en análisis. En caso de que se realicen cierres, el director puntualizó: “No quiere decir que a los niños los dejemos sin atender, se atiende con otra estrategia”.

Gasto operativo

De las tres bibliotecas que ya se encuentran cerradas, una estaba en Navacoyán, otra en la colonia Gobernadores y la tercera en Ampliación PRI.

El funcionario informó que algunas generan diversos gastos operativos, además de los costos que implica mantener al personal. Señaló que se busca contar con al menos dos turnos, lo que requiere hasta cuatro personas en cada biblioteca. Agregó que algunas también organizan actividades e incluso salen a las calles.

Dijo que se requieren al menos 20 mil pesos mensuales para cada programa, monto que se divide entre las personas beneficiadas.

“Estamos hablando de 10 personas en la biblioteca, pues ahí echémosle cuenta, son 2 mil pesos donde se está yendo por persona de beneficio en ese sentido”, explicó.

Rosso Güereca aclaró que esto no quiere decir que cada visitante cueste 2 mil pesos, sino que se trata de una estimación para dimensionar el gasto. Explicó que es necesario contar con internet, computadoras, entre otros recursos.