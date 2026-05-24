Durango

SEGURIDAD PÚBLICA

Autoridades niegan incremento de robos en el Centro Histórico de Durango

Aseguran que, según los datos e información con los que cuentan, los robos van a la baja en la ciudad.

Autoridades niegan incremento de robos en el Centro Histórico de Durango

Autoridades niegan incremento de robos en el Centro Histórico de Durango

DENICE RAMÍREZ
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Pese a que se reportan casi a diario robos en el Centro Histórico de Durango, los cuales han afectado desde pequeños locales hasta empresas conocidas, las autoridades municipales aseguran que las cifras no se han incrementado.

Marco Antonio Contreras Villanueva aseguró que, de acuerdo con los datos e información con los que cuentan, y que coinciden con los del C5, los robos van a la baja en la ciudad.

“Tenemos contacto en grupos de WhatsApp con todos los empresarios y eso nos ha ayudado bastante a disminuir los robos”, apuntó.

Comentó que esta comunicación ha facilitado brindar atención inmediata y oportuna en temas de seguridad.

La explicación que se tiene al respecto es que, cuando ocurre un robo, se encienden las alarmas entre la población, pero eso no significa que estén ocurriendo más casos.


Apuntó que solo en el Centro Histórico hay más de 150 elementos entre personal de Vialidad y Policía Preventiva para brindar atención.


El director aseguró que no se descuidará la seguridad ni en la periferia de la ciudad ni en el Centro Histórico.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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