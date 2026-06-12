Autorizan a comerciantes cerrar calle Patoni por ventas del Día del Padre 2026

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) filial Durango, Lourdes Macías, informó que ya se obtuvo el permiso del Municipio para que los comerciantes puedan cerrar la calle Patoni , por las ventas del Día del Padre.

“Ya nos lo autorizaron para el día viernes 19 y sábado 20, el cierre”, manifestó la representante del pequeño comercio.

Expuso que el cierre será en la calle Patoni, desde la Isauro Venzor hasta la avenida 5 de Febrero ; y participarán en la venta aproximadamente 47 comerciantes, con la intención de mejorar sus ventas.

“Esperamos que haya un repunte ya que es un día significativo por la gente”, indicó.

Asimismo, confió en que, por la euforia del Mundial, las ventas sean mejores a las de otros años, en esta fecha.

Expectativa

Como El Siglo de Durango informó, el sector restaurantero no tiene grandes expectativas en torno al próximo Día del Padre ya que, en comparación con otros días especiales que hay en el año, en esta fecha no se incrementa mucho la afluencia en este tipo de establecimientos.

Sin embargo, en el marco del Mundial, también esperan que las ventas, en esta ocasión, sean más a las de años anteriores.