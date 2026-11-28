Un hombre en situación de calle recibió atención prehospitalaria durante la mañana de este viernes, luego de que elementos de la Policía Municipal lo localizaran recostado en el interior de un establecimiento comercial, aparentemente imposibilitado para levantarse.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 horas del 27 de noviembre, en la tienda Lovia, ubicada en las inmediaciones de la Plaza de Armas, de la capital duranguense.Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando se percataron de la presencia del varón, por lo que se acercaron para conocer su estado de salud y brindarle auxilio.

El hombre se identificó como Israel, de 60 años de edad, quien manifestó encontrarse en situación de calle y presentar fuertes dolores en las costillas y ambas piernas. Según lo expresado por Israel, los malestares posiblemente eran consecuencia de una caída, por lo que los policías solicitaron la intervención de paramédicos para realizar una valoración médica.

Durante la revisión prehospitalaria, los socorristas detectaron inflamación abdominal; sin embargo, el hombre rechazó recibir atención médica adicional y se retiró del lugar sin ser trasladado a un hospital.