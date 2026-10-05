Auxilian a madre que trasladaba al Materno Infantil a bebé de 10 días con dificultad para respirar

Elementos de la Policía Municipal de Durango auxiliaron a una mujer que trasladaba a una bebé de apenas 10 días de nacida a un hospital, luego de que la menor presentara dificultades para respirar.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este mismo lunes, cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera a México, a la altura del kilómetro 2.5. La madre pidió ayuda después de que el vehículo en el que trasladaba a la recién nacida sufriera una ponchadura.

Los agentes abordaron a ambas en la patrulla y verificaron durante el trayecto que la bebé permaneciera consciente y respirando. Finalmente, llegaron al Hospital Materno Infantil, donde madre e hija fueron dejadas para recibir atención médica, desconociéndose hasta el momento su estado de salud.