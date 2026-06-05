Avalan licencias con goce de sueldo en Durango por fallecimiento de familiares, ¿cuántos días darían?

Los trabajadores al servicio del Estado podrán acceder a licencias con goce de sueldo de entre tres y cinco días hábiles en caso del fallecimiento de familiares directos, luego de que el Congreso del Estado aprobara reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Durante la discusión del dictamen, la diputada local Verónica González Olguín destacó que la modificación atiende una situación que durante años no había sido reconocida por la legislación, pese a la necesidad de que las personas cuenten con tiempo para enfrentar el duelo, acompañar a sus familias y realizar los trámites derivados de una pérdida.

La legisladora señaló que la reforma incorpora una visión más humana dentro de la normatividad laboral del sector público, al reconocer que detrás de cada servidor público existe una familia y una vida personal que también requieren atención y respeto. Consideró que, aunque se trata de una modificación específica, tiene un impacto relevante en el bienestar de las y los trabajadores.

Con esta reforma, el Congreso local incorporó a la legislación estatal el derecho a una licencia laboral por fallecimiento de familiares directos, estableciendo un periodo de entre tres y cinco días hábiles con goce de sueldo, medida que busca ofrecer condiciones más sensibles y solidarias para las personas trabajadoras del servicio público estatal.