Avalan lineamientos para mejorar control de gasto de los Municipios

El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad las recomendaciones dirigidas a los entes fiscalizables municipales con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, mejorar los mecanismos de control interno y transparentar el ejercicio de los recursos públicos en los Ayuntamientos.

Con esta determinación, los diputados locales avalaron medidas orientadas a uniformar los criterios de planeación, ejecución, comprobación y evaluación del gasto público, con la finalidad de que los Municipios operen bajo estándares comunes de legalidad, eficiencia y transparencia, además de facilitar las labores de revisión de la Auditoría Superior del Estado.

Durante la presentación del dictamen se explicó que, aunque en muchas ocasiones los Gobiernos Municipales enfrentan la necesidad de responder de manera inmediata a demandas ciudadanas, ello no los exime de documentar y comprobar adecuadamente el uso de los recursos públicos. Por ello, se consideró necesario establecer criterios homogéneos que sirvan de guía para la integración de expedientes y la comprobación del gasto.

Las recomendaciones complementan las disposiciones ya contenidas en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, así como en los reglamentos y manuales operativos de la Auditoría Superior del Estado, proporcionando herramientas prácticas para que los entes fiscalizables presenten información más clara, completa y verificable.

Entre las medidas aprobadas destaca la obligación de que los proyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos incluyan objetivos e indicadores de desempeño alineados con los Planes Municipales de Desarrollo. Asimismo, se plantea la implementación de programas anuales de trabajo y sistemas de evaluación que permitan medir resultados mediante indicadores específicos y reportes periódicos.

El acuerdo también recomienda fortalecer las áreas de control interno, auditoría y transparencia, así como atender oportunamente las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado. De igual manera, contempla acciones relacionadas con la elaboración de reglamentos internos, la entrega puntual de informes financieros y la adecuada integración documental de los expedientes administrativos.

Además, se incluyen lineamientos para mejorar el manejo de bienes públicos, la formalización de contratos, el registro contable de ingresos y egresos, la justificación de gastos y el fortalecimiento de sistemas tecnológicos de control y recaudación.

Con estas disposiciones, el Congreso del Estado busca contribuir a unas Administraciones Municipales más ordenadas, profesionales y orientadas a resultados, al tiempo que fortalece la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.