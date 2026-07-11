Avanza presa Tunal II, compromiso de Claudia Sheiubaum con Durango: Iván Gurrola

La presa Tunal II, sigue siendo una obra estratégica para el Gobierno de México y representa un paso decisivo para garantizar el abastecimiento de agua potable por los próximos 50 años, afirmó el coordinador de regidores de Morena en Durango, Iván Gurrola Vega.

El edil destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum a menos de dos años de su gobierno, ha entregado obras históricas, que cambiarán la vida de los duranguenses.

“En Morena celebramos que los compromisos se conviertan en hechos. El avance en la construcción de la presa Tunal II, significa un antes y un después para Durango. Estamos seguros que esta obra histórica impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación impactarán en la vida social y económica del estado”, señaló el edil morenista.

Finalmente, Iván Gurrola reconoció el trabajo del Gobierno de México para que la construcción de la presa Tunal II mantenga el ritmo previsto, reiterando que esta infraestructura será una de las obras más importantes para el desarrollo del estado en materia de agua y crecimiento económico.