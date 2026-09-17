Avanzan 57.9% obras de rehabilitación de presas en La Laguna

Las obras de rehabilitación y modernización de las presas Lázaro Cárdenas y Las Tórtolas registran un avance físico de 57.92 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los trabajos forman parte del Programa Presupuestario K111 y contemplan acciones de rehabilitación y modernización de infraestructura hidráulica, así como la renovación y conservación de equipos electromecánicos y de potencia.

Durante la supervisión que se realizó por Juan Gabriel Riestra Beltrán, director general del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte (OCCCN), se revisó la calidad de los trabajos, los tiempos de ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada una de las acciones.

De acuerdo con la Conagua, la intervención de la infraestructura permitirá reducir el riesgo de fallas operativas, particularmente durante periodos de avenidas extraordinarias, además de mejorar el manejo y distribución del agua destinada a los miles de usuarios del Distrito de Riego 017.

La dependencia señaló que la conservación y modernización del equipo electromecánico permitirá mantener en mejores condiciones de operación las presas y contribuir a un uso más eficiente del recurso durante los próximos ciclos agrícolas.

Las obras forman parte de las acciones de rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola de la Región Lagunera, con las que se busca mejorar la seguridad y funcionamiento de las presas y garantizar una distribución más eficiente del agua para las actividades agrícolas.