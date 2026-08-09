Avanzan en los preparativos de luminarias y figuras en Durango para el mes patrio

Cada año, durante septiembre, en el municipio de Durango se decoran calles, plazas y avenidas principales con luminarias y figuras alusivas al mes patrio. En esta ocasión, autoridades municipales aseguran que se agregarán algunas zonas, como el Parque Lineal.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales dio a conocer que ya se avanza en los preparativos para tener listas las figuras y la decoración que se coloca durante esta temporada, por lo que esperan que para los últimos días de agosto ya se encuentre todo terminado.

“Las compañeras de Alumbrado Público ya están elaborando las nuevas figuras y rehabilitando algunas de las que ya se tenían, porque ya se cuenta con el material”, explicó el director Felipe de Jesús Cortez Aragón.

Dijo que se trabaja en las instalaciones, los pasacalles y todo lo relacionado con la decoración, pues al llegar el último día de agosto deberá estar listo todo este tipo de alumbrado.

Aunque todavía no se sabe cuántas figuras serán colocadas este año, el funcionario señaló que serán cientos, de diferentes tamaños: algunas chicas, grandes y otras de dimensiones macro.

“A veces, una sola composición de alumbrado lleva varias figuras, hasta 10 elementos que la componen, sobre todo en las plazas, que son las más vistosas en este sentido” afirmó.

Los sitios donde se colocarán son los lugares más transitados, como el Centro Histórico, edificios emblemáticos, plazas, bulevares y avenidas; además, este año se contempla como nuevo espacio el Parque Lineal.