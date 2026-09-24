'Avengers: Endgame Bonus', ¿vale la pena verla de nuevo en cines?

Siete años después de convertirse en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de la historia, “Avengers: Endgame” regresará este fin de semana a las salas de cine con una edición especial que busca volver a reunir a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. El reestreno, titulado “Avengers: Endgame Bonus” o “Avengers: Endgame Encore”, llega como parte de la estrategia de Marvel Studios para preparar el terreno rumbo al estreno de “Avengers: Doomsday”.

La película conserva la historia que conquistó la taquilla mundial en 2019, en la que los Vengadores intentan revertir las consecuencias del devastador chasquido de Thanos mediante una arriesgada misión a través del tiempo. Considerada el cierre de la llamada Saga del Infinito, la cinta marcó el desenlace de varios de los personajes más emblemáticos de Marvel y se convirtió en un acontecimiento cultural para millones de espectadores.

¿QUÉ TIENE DE NUEVO?

La principal novedad de esta edición es la incorporación de material adicional que no formó parte del estreno original. Diversos reportes señalan que la película suma alrededor de cinco minutos de contenido extra, lo que eleva su duración de 181 a aproximadamente 186 minutos. Entre las adiciones se encuentran escenas inéditas, un homenaje a Stan Lee y un adelanto especial relacionado con “Avengers: Doomsday”, la próxima gran producción de Marvel Studios.

Aunque el nuevo material ha generado expectativa entre los seguidores, también ha provocado debate entre algunos sectores de la comunidad cinéfila, ya que gran parte de la película permanece prácticamente intacta. El atractivo principal radica en la oportunidad de revivir la experiencia en pantalla grande y descubrir las pistas que podrían conectar con el futuro del universo Marvel.

IMAX O INFINITY VISION

Otra de las novedades del reestreno es la posibilidad de verla en formatos premium. Además de IMAX, Marvel y Disney impulsan Infinity Vision, una nueva certificación para salas de gran formato que garantiza estándares elevados de imagen y sonido.

Mientras IMAX utiliza tecnología propia y pantallas especialmente diseñadas para una experiencia más inmersiva, Infinity Vision funciona como un sello de calidad para auditorios con proyección láser, pantallas de gran tamaño y sonido envolvente de alta fidelidad.

Algunas funciones en estos formatos también incluirán contenido adicional especial relacionado con “Avengers: Doomsday”, lo que convierte a estas proyecciones en la versión más completa disponible para los seguidores de la franquicia.

Más allá de la nostalgia, el regreso de “Endgame” responde a un objetivo claro, refrescar la memoria del público antes de la siguiente gran reunión de superhéroes. Marvel busca que los espectadores vuelvan a conectar con los acontecimientos que definieron una etapa histórica del estudio antes de abrir un nuevo capítulo con “Avengers: Doomsday”, considerada una de las producciones más esperadas de los próximos años.