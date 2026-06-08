Aventaja PRI el conteo en Coahuila

EL UNIVERSAL

De acuerdo con el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI se llevaba "carro completo" en las elecciones realizadas el domingo para renovar el Congreso de Coahuila.

Por su parte, Morena denunció un "mega operativo" de compra de votos por parte del partido tricolor y adelantó que impugnará.

Hasta las 21:30 horas del domingo, según el cómputo del PREP, el PRI se confirma como la primera fuerza política en el estado, con una cómoda delantera en los 16 distritos electorales.

Con más del 60% de las actas computadas, el partido tricolor, en alianza con el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), había obtenido el 55.28% de los votos, seguido de la coalición Morena-PT, con el 25.96%.