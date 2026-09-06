Avión de Amazon rebasa la pista, impacta vehículos y deja cinco muertos en Miami | VIDEO

Al menos cinco personas fallecieron tras estrellarse un avión de carga de Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según confirmaron las autoridades.

En una rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, informó en la conferencia de prensa Erica Benitez, jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

El avión chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se desplazaron al lugar del incidente, según informó este departamento en Facebook.

Benitez destacó que, a su llegada, los profesionales se enfocaron en extinguir el incendio y salvar a varias víctimas que se quedaron atrapadas en vehículos impactados por la aeronave.

El avión afectado es un Boeing 767-300 operado por 21 Air que se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que ha abierto una investigación del suceso.

Del mismo modo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) apuntó en X que ha enviado un equipo de intervención para investigar el accidente.

Kelly Nantel, portavoz de Amazon, señaló a NBC News que la empresa está "colaborando estrechamente con las autoridades locales para entender exactamente lo sucedido": "En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas".

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver al avión varado en medio de la carretera, con una gran llamarada de humo a sus espaldas.

Todas las pistas y vías de rodaje del aeropuerto permanecen cerradas y se han suspendido todos los despegues y aterrizajes previstos para hoy, informó el propio aeropuerto en su perfil de X.