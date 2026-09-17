Avión empieza a desintegrarse en pleno vuelo y pasajeros gritan de terror | VIDEO

Momentos de auténtica tensión vivieron los pasajeros de un Boeing 737-300 de la aerolínea iraní Sepehran Airlines, luego de que una fuerte falla mecánica provocara intensas vibraciones en la aeronave y el desprendimiento de diferentes paneles del interior de la cabina.

El incidente ocurrió el pasado 14 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Mashhad, en Irán, cuando el avión se disponía a cubrir la ruta con destino a Kermanshah.

Momento de terror dentro del Boeing

Las grabaciones rápidamente se viralizaron debido a la magnitud de las vibraciones. En algunos momentos puede observarse parte de la estructura interna del avión después de que los paneles del techo cedieran, aumentando la incertidumbre entre quienes se encontraban a bordo.

Primeros reportes señalaron que la aeronave había conseguido despegar y posteriormente regresó al aeropuerto para realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, información técnica difundida posteriormente indica que el Boeing 737-300 presentó las fuertes vibraciones durante la carrera de despegue y que la tripulación terminó abortando la maniobra antes de abandonar la pista.

Pese a lo aparatoso de las imágenes y al desprendimiento de elementos dentro de la cabina, no se reportaron personas lesionadas.

¿Qué provocó que el avión comenzara a sacudirse?

En las primeras horas posteriores al incidente se manejó la versión de que uno de los neumáticos del tren de aterrizaje había sufrido una falla o incluso se había desprendido, provocando posteriormente daños y las violentas sacudidas.

No obstante, el reporte atribuido a la Organización de Aviación Civil de Irán determinó que el problema se originó en el tren de aterrizaje principal . Una pieza conocida como shimmy damper, encargada de reducir movimientos y oscilaciones, se encontraba en malas condiciones debido a fugas, desgaste y corrosión.

La falla generó vibraciones anormales que terminaron afectando otros componentes del tren de aterrizaje y los neumáticos. El reporte técnico también señala que la condición de las ruedas y la actuación de los pilotos no fueron consideradas responsables directas del incidente.

Continuaron después con el trayecto

Tras detenerse la aeronave, los pasajeros pudieron abandonar el avión sin que se registraran heridos. El incidente también provocó afectaciones temporales en las operaciones del aeropuerto mientras la aeronave permanecía inmovilizada.

Posteriormente, los viajeros pudieron continuar hacia Kermanshah en otro Boeing 737 de la compañía, aunque el trayecto acumuló varias horas de retraso.

Aunque las primeras versiones describieron el episodio como una emergencia ocurrida una vez que el avión ya se encontraba en el aire, los datos técnicos publicados posteriormente apuntan a que la tripulación logró detener la aeronave durante el intento de despegue.