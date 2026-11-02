'Se fue de picada y explotó': Testigo narra los momentos de terror por la caída de avioneta en Pachuca

Al menos dos personas perdieron la vida al desplomarse e incendiarse una avioneta en la colonia Venta Prieta, en la capital del estado de Hidalgo, donde esta mañana se registra una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió luego de que la aeronave empezó a perder altura y se estrelló en el área exterior de un establecimiento de una plaza comercial, donde de inmediato comenzó a incendiarse.

El saldo preliminar señala dos personas sin vida, mientras continúa la movilización en el lugar, donde elementos de Seguridad Pública, Bomberos, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen acordonada la zona.

Tras la caída de una avioneta en las inmediaciones de un centro comercial en Pachuca, Hidalgo, se informó que se trataba de una aeronave de capacitación con base en Cuernavaca, Morelos, y que tenía como destino esa ciudad.

El accidente ocurrió a las 9:31 horas, un minuto después de que despegara del aeropuerto Guillermo Villasana, en la ciudad de Pachuca.

Mueren piloto y copiloto

El piloto y el copiloto de una avioneta Cessna T210N, matrícula XB-AZG, perdieron la vida al desplomarse e incendiarse la aeronave un minuto después de despegar del aeropuerto Guillermo Villasana, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

La Zona Militar identificó a las víctimas como el piloto Moisés González Meléndez y el copiloto Jaime Jarquín Ramos, cuyos cuerpos fueron localizados en el interior de la aeronave, mientras que los servicios de emergencia sofocaron el incendio.