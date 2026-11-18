Este miércoles se reportó la caída e incendio de una avioneta a un costado de la carretera que comunica a Monterrey con Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaco, donde se hicieron presentes diversos cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información disponible, el accidente habría ocurrido alrededor de las 14:00 horas de este miércoles 18 de noviembre, y se habría reportado momentos después, movilizando a Protección Civil, así como elementos de seguridad.

El accidente, de acuerdo con lo difundido por diversos medios de comunicación locales y en redes sociales, ocurrió en el sentido de norte a sur de la carretera mencionada, pero debido a la magnitud de los hechos en el lugar se hicieron presentes diversas unidades de auxilio que afectaron la circulación en ambos sentidos.

¿Qué pasó con los tripulantes?

Hasta el momento se desconoce el número de personas que viajaban en la aeronave; sin embargo, de manera preliminar se habla de un piloto, un copiloto y cuatro tripulantes más.

Se dio a conocer además, de forma extraoficial, que al momento de la llegada de los cuerpos de rescate, los tripulantes no se encontraban en el sitio, pues aparentemente habrían sido trasladados a recibir atención médica.

Luego del hecho, el Cuerpo de Bomberos de Nuevo León se encargó de sofocar el incendio en el sitio.

Se espera que en próximas horas autoridades den una actualización del hecho, con datos y cifras oficiales.