Ayeres de mi barrio

El viento niño se vestía de polvo:

el ardor me encendía los ojos

en las calles infantiles.

Con tenues luces en esquinas imprecisas

El tiempo y lo moderno me plantaron

En banquetas y calles asfaltadas.

Ahora

en la tienda de la esquina: “La noche triste”

arde el soplete de Lalo, entonces aquel niño,

y se apilan hierros de puertas y ventanas.

La frutería de don Joaquín

Y la tienda de la esquina:

Ahora

es amplio bodegón de materiales

y pista de patinaje.

Están vacíos. Llegó la austeridad. Espejo

Donde se mira la pobreza -de todo-.

La tienda de los Luices: padre e hijo:

Ahora

luce anuncio de Aseguradora

con sensuales secretarias.

Mis pasos los sacude

el viento de los años.

Me detengo y miro mi cuadra, mi calle:

Están ahí.

Como yo estoy.

Han cambiado nuestros rostros

y los rostros de casas y gentes

han cambiado.

Los nuevos vecinos nos miran.

No saludan.

No quieren tratos con gentes desconocida.

-Es peligroso hablar con desconocidos-.

Se preguntan:

¿Quiénes serán esos? -los del barrio-.

Cuando

los desconocidos son ellos.

El barrio los mira

¿Quiénes son? ¿A qué se dedican?

¿De dónde vienen?

Nos pegunta nuestro barrio. Él, que

conoció nuestros trompos y canicas,

nuestros goles callejeros.

Los padres de los Marrufo y los Montoya,

murieron.

Murieron los Ruíz y los Benítez.

Sus viviendas también han muerto,

adobes desnudos y

techos caídos

son descanso de malvivientes:

dejan sus hilachos de basura y

fogonazos de marihuana.

Los perros sufren de pesadillas

dormidos ladran a pasos vagabundos.

La sombra del tiempo es implacable:

Lo joven envejece

lo viejo se destruye.

Mi barrio rejuvenece y envejece.

Envejece y rejuvenece.

Es la marca del tiempo

en paredes carcomidas

¡Ah, la marca del ogro tiempo!

El beso del ogro tiempo perdura

en viviendas abandonadas.