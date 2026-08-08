Ayuntamiento de Durango privatiza cuidado de áreas verdes

El recién creado Instituto Municipal de Parques del Municipio de Durango otorgó un contrato de siete meses, por 44 millones 912 mil pesos, a una empresa con operaciones en Illinois, Estados Unidos, para el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes y espacios públicos en el municipio de Durango.

Aunque la denuncia ya se había hecho pública el pasado 18 de julio por parte de la regidora del Partido del Trabajo, María del Socorro Páez, cuando denunció que la propuesta no se consultó con el Cabildo, se habló solamente de la privatización del servicio de mantenimiento en el Parque Guadiana y Parque Sahuatoba, duplicando el trabajo que actualmente realiza la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Sin embargo, el ciudadano ambientalista Sergio Magaña Marroquín logró obtener -a través de Transparencia- una copia del contrato IPPM-E01-2026 en donde se revela que dicho contrato también abarca el cuidado de otras 13 áreas verdes más: 61 mil 606 metros cuadrados de áreas verdes del bulevar Francisco Villa; 33,758 metros cuadrados del bulevar José Ramón Valdez (Hermila Galindo); 38 mil 352 metros cuadrados de la carretera a México; 33 mil 736 metros cuadrados del bulevar Aeropuerto; 18 mil 259 metros cuadrados de la avenida Gómez Morín; 15 mil 207 metros cuadrados del bulevar Armando del Castillo; 15 mil 207 metros cuadrados del bulevar Armando del Castillo Franco.

Asimismo, se incluyen 10 mil 382 metros cuadrados de la avenida Jesús García; 11 mil 468 metros cuadrados de la Carretera a El Pueblito; 9 mil 313 metros cuadrados del bulevar Instituto Politécnico Nacional; 9 mil 220 metros cuadrados del bulevar De la Juventud y 8 mil 956 metros cuadrados de Primo de Verdad y 55 mil 330 metros cuadrados del Parque Lineal.

Estás 13 áreas verdes son aparte de los 264 mil 945 metros cuadrados del Parque Guadiana y los 230 mil 811 metros cuadrados del Parque Sahuatoba, que fueron denunciados por la regidora en julio pasado.

Según el precio unitario por metros cuadrados, las erogaciones más significativas son los 12 millones 722 mil 658.90 pesos para el cuidado del Parque Guadiana; 11 millones 083 mil 544.22 pesos para el Parque Sahuatoba y 2 millones 958 mil 320.12 pesos para el bulevar Francisco Villa.

De acuerdo con el contrato de la licitación, firmado por el director del Instituto Municipal de Parques, Rubén Salas del Campo, la propuesta de la empresa ganadora Díaz Group LLC Professional Grounds Management (con sede en Canatlán pero con operaciones en Chicago), fue casi 10 millones de pesos más barata que la presentada por la otra empresa, Hydro Motors, S.A. DE C.V., que se especializa en sistemas de bombeo, riego, limpieza industrial y residencial, así como servicio técnico para maquinaria ligera.

La regidora Páez Güereca denunció que, además de no haber hecho pública la licitación, el trabajo de esta empresa estaría sustituyendo a la que hacen los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos, así como la labor del Director del Instituto de Parques y Jardines, mientras que los ambientalistas aseguran que la empresa ganadora no cuenta con la experiencia para el cuidado de áreas naturales protegidas, como lo son el Guadiana y el Sahuatoba.