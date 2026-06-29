Afirman que Ayuntamiento interviene poco en organización de comercios de la Feria de Durango

Del 17 de julio al 2 de agosto se llevará a cabo la Feria Nacional Durango (FENADU) 2026. Aunque el Gobierno Municipal participa en aspectos operativos, la organización de los comercios y la contratación de artistas y comercios al interior corresponde a la Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos.

En cuanto a los permisos relacionados con la actividad económica, la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo otorga la autorización general para la realización de la feria, además de algunos permisos para comerciantes pero que se instalan en el exterior con venta de alimentos.

Por su parte, la Comisión de Hacienda autoriza los permisos para la venta de bebidas alcohólicas durante los eventos masivos y en las instalaciones de la feria.

"Nosotros únicamente otorgamos el permiso general para que se realice la actividad económica dentro de la feria; ya al interior, la Dirección de Ferias es la encargada de regular, administrar y recaudar los ingresos de los comercios instalados en el recinto", explicó el regidor Ariel Maa López.

Respecto a la operación del evento, señaló que durante poco más de dos semanas participarán diversas dependencias municipales, entre ellas la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Vialidad, Servicios Públicos, Inspección Municipal y Protección Civil.

Reiteró que toda la parte administrativa y de operación interna corresponde exclusivamente a la Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos.

Buscarán acercamiento con cámaras empresariales

El regidor dijo desconocer por qué las cámaras empresariales determinaron no instalarse este año dentro de las instalaciones de la feria; sin embargo, aseguró que buscarán un acercamiento para conocer los motivos y explorar la posibilidad de colaborar.

"No sé cuál fue la determinación; lo vamos a preguntar para ver cómo podemos ayudar y que se sientan escuchados y atendidos para ofrecer sus comercios o sus empresas", puntualizó.