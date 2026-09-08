Aztecas domina el arranque del Estatal U-15 de NFL Flag México en Durango con dos triunfos

La fase estatal del Torneo U-15 femenil de la NFL Flag inició con una cartelera de tres encuentros correspondientes al Grupo A en el campo Vitaminas Andrade. En el arranque de la competición, la escuadra de Aztecas logró posicionarse en la cima de la clasificación del sector tras conseguir dos victorias consecutivas apoyadas en una notable contundencia ofensiva.

Duelos de poder y táctica

El primer partido del día enfrentó a Aztecas contra Panteras. Desde las series iniciales, el conjunto ganador impuso condiciones mediante pases precisos y avances estructurados hacia la zona final. La unidad defensiva de Aztecas contuvo cada intento del cuadro rival, cerrando el duelo con una blanqueada de 30-0 sin permitir puntos en contra.

En el segundo compromiso de la jornada, Panteras regresó al terreno de juego para medirse ante Halcones V. Este enfrentamiento exhibió un trámite de mayor rigor defensivo y menor margen para el avance yarda a yarda. Halcones V. tomó la delantera en la primera mitad con marcador de 12-7 y mantuvo el dominio durante la parte complementaria para asegurar el triunfo por 24-13.

El dramatismo se mantuvo hasta el final

El choque de cierre enfrentó a las dos escuadras ganadoras del día: Aztecas y Halcones V. Durante la primera mitad, la paridad sobre el emparrillado fue absoluta, con ambos equipos respondiendo de manera inmediata a las anotaciones del rival. Dicha dinámica se tradujo en un empate parcial de 13-13 al momento del descanso.

No obstante, la tónica del partido dio un giro decisivo en el periodo complementario. La línea defensiva de Aztecas ajustó sus asignaciones, impidió el avance aéreo de Halcones V. y recuperó la posesión de forma constante. Al mismo tiempo, la ofensiva aprovechó las desatenciones contrarias para registrar 34 unidades consecutivas y cerrar el marcador final en 47-13.

Tras los resultados registrados, Aztecas encabeza la tabla del Grupo A al término de la primera fecha. Las acciones del certamen estatal continuarán el próximo fin de semana en las mismas instalaciones con la participación de los tres integrantes del Grupo B: Halcones, Raevens y Axis, en búsqueda de posicionarse en la siguiente ronda del torneo.