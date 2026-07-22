Bach y Vivaldi serán homenajeados por Jonathan Montoya y el Cuarteto Aurora, ¿dónde y a qué hora?

La riqueza del periodo barroco llegará al Museo Francisco Villa con el concierto "Homenaje a Bach y Vivaldi", el cual reunirá al guitarrista duranguense Jonathan Montoya y al Cuarteto Aurora, quienes ofrecerán un programa dedicado a dos de los compositores más influyentes de la historia de la música, Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi, en el marco de su aniversario luctuoso.

La primera parte del recital estará a cargo de Jonathan Montoya, quien interpretará algunas de las obras más representativas de Bach, entre ellas "Air", "Bourrée", "Minueto" y "Chacona". Posteriormente, el Cuarteto Aurora presentará "El arte de la fuga", "Concierto en Sol" y "La Folia", para culminar la velada con una interpretación en ensamble del "Concierto en Re mayor para guitarra y orquesta" de Antonio Vivaldi, con Montoya como solista acompañado por la agrupación de cuerdas.

ENTRE TRAYECTORIA Y TALENTO EMERGENTE

Jonathan Montoya es considerado uno de los principales guitarristas y maestros de guitarra de Durango. A lo largo de su carrera ha complementado su formación con destacados maestros internacionales, además de realizar estudios de perfeccionamiento en La Habana, Cuba.

Su trayectoria incluye presentaciones en distintos foros nacionales e internacionales, así como el primer lugar nacional de guitarra obtenido en Oaxtepec, Morelos, en 2011. Además de su labor como intérprete, ha desarrollado una faceta como compositor y arreglista, impulsando la difusión de la música a través de conciertos de acceso gratuito.

TRAS AURORA

Por su parte, el Cuarteto Aurora está integrado por los músicos Gerardo Adrián Ramírez Rosales y Diana Elizabeth Torres Alvarado, en los violines; Diana Magdalena Franco Hernández, en la viola; y José Leonardo Gómez Rosales, en el violonchelo. La agrupación nació con la misión de promover el repertorio para cuarteto de cuerdas, abarcando tanto las grandes obras del repertorio clásico como propuestas de música mexicana y proyectos escénicos interdisciplinarios.

Para este concierto, el ensamble une esfuerzos con Jonathan Montoya con el propósito de rendir homenaje a Bach y Vivaldi, dos figuras fundamentales del barroco cuya música continúa cautivando al público por su profundidad, vitalidad y belleza. El nombre del cuarteto, Aurora, hace referencia al inicio de un nuevo día, una idea que refleja su intención de renovar el vínculo entre la música de concierto y las nuevas audiencias.

Este concierto se realizará el jueves 30 de julio a las 18:00 horas, en el recinto ubicado en calle 5 de Febrero, entre Zaragoza y Bruno Martínez, en la zona centro de la capital.