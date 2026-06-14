Backstreet Boys suma una nueva canción a su legado, ahora para la película 'Paw Patrol'

Tres décadas después de revolucionar el pop mundial, Backstreet Boys continúa encontrando nuevas maneras de mantenerse vigente. La agrupación presentó "Bottle Up (from Paw Patrol: The Dino Movie)", una nueva canción que formará parte de la banda sonora de la próxima película de la popular franquicia animada y que representa un nuevo capítulo dentro de una carrera que sigue sumando éxitos.

El tema, escrito por Savan Kotecha y Ed Sheeran, llega en un momento particularmente activo para la agrupación conformada por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, quienes actualmente protagonizan una de las residencias más exitosas de Las Vegas.

La canción demuestra que, incluso después de más de 30 años en la industria , el grupo mantiene intacta su capacidad para conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia melódica que convirtió a Backstreet Boys en un fenómeno global.

DEL "MILLENNIUM" AL FUTURO

El estreno coincide con el éxito de "Into the Millennium", la residencia que la banda desarrolla en el Sphere de Las Vegas. Desde su inauguración en 2025, el espectáculo se ha convertido en una de las experiencias musicales más exitosas del recinto, reuniendo a cientos de miles de asistentes y consolidando al grupo como el primer acto pop en encabezar una residencia dentro del innovador complejo tecnológico.

La producción rinde homenaje a "Millennium", el álbum que transformó para siempre la historia del quinteto y que dio origen a himnos generacionales como "I Want It That Way", "Larger Than Life" y "Show Me The Meaning of Being Lonely". Cada presentación se ha convertido en una celebración colectiva donde miles de seguidores recrean la icónica estética blanca de la portada del disco.

La vigencia de Backstreet Boys no es producto de la nostalgia. Durante los últimos años la agrupación ha seguido ampliando su catálogo con proyectos como "DNA", disco que debutó en el primer lugar de ventas y que incluyó el exitoso sencillo "Don't Go Breaking My Heart". Más recientemente, el grupo sorprendió con "A Very Backstreet Christmas", un álbum que dominó las listas navideñas tras su lanzamiento.