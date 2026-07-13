Baile en Contreras termina en riña; hay un joven hospitalizado

Un joven resultó lesionado durante una riña registrada la noche del domingo en un baile celebrado en el poblado Contreras, por lo que fue trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica.

Tras el ingreso del paciente, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con el afectado, identificado como Gilberto Ponce Simental, de 20 años de edad.

En su declaración, el joven manifestó que alrededor de las 22:00 horas del 12 de julio, se encontraba en un baile realizado en el citado poblado, cuando comenzó una pelea entre varios asistentes.

Señaló que, en medio del altercado, varios sujetos, de quienes dijo no recordar sus características, lo agredieron sin mediar palabra, golpeándolo con un palo de escoba en distintas partes del cuerpo.

Después de la agresión, su pareja sentimental, identificada como Mónica, lo trasladó en un vehículo particular al Hospital General 450, donde fue ingresado para su valoración médica.

El personal médico en turno lo diagnosticó con policontusiones y una escoriación en el brazo derecho. Además, informó que su estado de salud fue reportado como reservado, mientras permanecía en observación en espera de estudios de rayos X.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables de la agresión registrada durante el evento en el poblado Contreras.