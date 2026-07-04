Baja deserción escolar en CBTIS de Villa Unión; atribuyen disminución a menor migración

Una disminución en la deserción escolar, del 20 al 9 por ciento, se registra en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 109 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Villa Unión, municipio de Poanas. Autoridades del plantel consideran que uno de los factores es que, en los últimos meses, los estudiantes ya no buscan emigrar a Estados Unidos.

Francisco Javier Galicia Reyes, director de la institución, comentó que son varios los factores que influyen en la deserción escolar; sin embargo, anteriormente la principal causa era que los jóvenes se iban a Estados Unidos.

"Ahorita, con las políticas migratorias, mucha gente incluso ha dejado de ver esa como una de las opciones para irse. Entonces hay otros factores que generan la deserción, como la reprobación".

El director señaló que hace algunos años muchas comunidades de la región se encontraban aisladas, por lo que las personas buscaban mejorar sus condiciones económicas emigrando a Estados Unidos.

Agregó que, desde que cuentan con una universidad en la región, muchos jóvenes ahora pueden continuar con sus estudios y acceder a mejores oportunidades, además del apoyo que representan los recursos de las becas.

"Tenemos un alto índice de jóvenes que siguen preparándose académicamente. Se hablaba hace poco de que, por ejemplo, las zonas rurales ya se están quedando sin jóvenes, pero en esta región es mínimo".

Mejora de infraestructura

En cuanto a las condiciones del plantel, donde algunos edificios tienen más de 45 años de antigüedad, informó que las instalaciones fueron mejoradas mediante el programa La Escuela es Nuestra.

"Se permitió reforzar la techumbre de dos edificios que tenían problemas. Además, el mantenimiento diario que se da a la cancelería, puertas y a toda la institución nos permite ofrecer espacios seguros para que los jóvenes desarrollen sus actividades académicas", detalló.

Explicó que el plantel recibió un apoyo de un millón de pesos, recurso que permitió actualizar también cuatro laboratorios de cómputo y optimizar su funcionamiento para brindar una mejor atención a los 450 alumnos matriculados.