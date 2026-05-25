Baja precio del diésel, reporta Profeco; mantiene monitoreo para supervisar precios

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio nacional del diésel registró una disminución durante la última semana.

El precio del diésel pasó de 27.43 a 27.32 pesos por litro , además de que aumentó el número de estaciones de servicio que venden el combustible por debajo de los 27 pesos.

El titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, detalló que actualmente el 63.54 por ciento de las gasolineras del país comercializan el diésel en menos de 27 pesos por litro , cifra superior al 56.3 por ciento reportado la semana pasada.

"El precio promedio nacional estaba en 27.43 pesos y ya bajó a 27.32. Vamos a seguir trabajando; hay una mesa permanente instalada con las instituciones del sector energético para seguir impulsando la disminución en el precio del diésel", señaló.

Profeco mantiene monitoreo permanente para supervisar precios

Escalante Ruiz explicó que la dependencia mantiene un monitoreo permanente para verificar el cumplimiento del acuerdo relacionado con el precio del combustible. Como ejemplo, destacó una estación de servicio de Pemex en Iztapalapa que comercializa el diésel en 26.95 pesos por litro.

Sin embargo, también exhibió casos de estaciones con precios elevados. Entre ellas mencionó una gasolinera en Puebla que vende el combustible en 29.99 pesos por litro, con un margen de ganancia de 2.48 pesos, así como otra estación que oferta el diésel en 28.99 pesos, con un margen superior a los tres pesos.