Baja productividad no se resolverá sin atender lo que frena el trabajo de las mujeres: Las Economistas

Durante el foro “México en la visión de Las Economistas. Ver para crecer”, mujeres especialistas de la academia, el sector público, la banca y la iniciativa privada coincidieron en que la baja productividad no se resolverá sin atender las restricciones que hoy frenan el trabajo de las mujeres.

Esta nueva red de mujeres economistas de México, llevó a cabo una jornada desde la Ciudad de México, de cuatro paneles y dos conferencias magistrales, donde participaron cerca de 20 especialistas que analizaron los principales retos económicos del país y propusieron vías concretas para enfrentarlos.

Establecieron que es necesario pasar de la incertidumbre a la acción, invertir con reglas claras, elevar la productividad, incluir a las MiPyMEs y colocar los cuidados y la igualdad de género en el centro de la economía.

Entre las propuestas, se hizo énfasis en que se requiere un Sistema Nacional de Cuidados con presupuesto suficiente, que llegue a las mujeres en la informalidad, con participación de empresas, comunidades y gobierno; así como licencias de paternidad más equilibradas.

Además, se propuso una protección social menos atada al empleo asalariado formal, y un nuevo pacto fiscal que reduzca la carga sobre el trabajo formal y financie inversión pública de calidad.