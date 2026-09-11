Bajan las lluvias para el fin de semana en Durango; ¿qué clima tendrá la capital?

Aunque disminuye la posibilidad de lluvias durante el fin de semana, las condiciones climáticas se mantendrán con precipitaciones ligeras en la ciudad de Durango y lluvias moderadas en la zona serrana, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la región serrana se mantienen las condiciones para la presencia de lluvias en los municipios ubicados en esta zona, mientras que en el resto del estado las probabilidades son menores y se esperan precipitaciones ligeras. En el norte de Durango, sin embargo, continúa la falta de lluvias.

En la ciudad de Durango se pronostica un sábado parcialmente nublado, mientras que para el domingo se espera una mañana soleada y un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche.

Las probabilidades de lluvia para ambos días son bajas y, en caso de presentarse, serían principalmente durante la tarde-noche. La temperatura mínima será de alrededor de 15 grados centígrados por la mañana, con máximas de hasta 31 grados durante la tarde y registros de entre 16 y 18 grados por la noche.

También se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas máximas, se ha registrado un descenso generalizado en el estado; sin embargo, en Ocampo el termómetro continúa alcanzando niveles elevados debido a la falta de lluvias y de nubosidad, con hasta 39 grados centígrados.

Tamazula y Cuencamé alcanzarán los 35 grados; Lerdo y Santiago Papasquiaro, 34; Topia, 33; San Bernardo, 31, y la ciudad de Durango, 30 grados.

Por la mañana del viernes, la temperatura más baja se registró en La Rosilla, Guanaceví, con cinco grados centígrados, seguida de San Bernardo, con seis, e Hidalgo, con nueve.

Nuevo Ideal registró 13 grados; Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero, 14; Poanas y la ciudad de Durango, 15; Canatlán y Guadalupe Victoria, 16; Indé, 18; Topia, 20; Lerdo, 21; Cuencamé, 23, y Tamazula, 24 grados centígrados.