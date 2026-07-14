Bajan las temperaturas en Durango; prevén lluvias para la tarde y persisten precipitaciones en la sierra

La temperatura máxima disminuirá este miércoles en la ciudad de Durango y se mantienen condiciones para la presencia de lluvias ligeras durante la tarde-noche, mientras que en la zona serrana continúan las probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, durante este miércoles predominará un cielo mayormente nublado sobre la capital del estado, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias, principalmente por la tarde, aunque de presentarse serían de intensidad ligera.

Para la ciudad de Durango se pronostica una temperatura mínima de 16 grados centígrados por la mañana, una máxima de 26 grados durante la tarde y una mínima nocturna de 15 grados, además de rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del martes, los valores más bajos se presentaron en La Rosilla, Guanaceví, y San Bernardo, con seis grados centígrados. Les siguieron Hidalgo, con 10 grados; Peñón Blanco, con 14; Santiago Papasquiaro, Ocampo y Vicente Guerrero, con 15; y Nuevo Ideal y Tepehuanes, con 16 grados.

Asimismo, Guadalupe Victoria y la ciudad de Durango registraron 17 grados, mientras que en Lerdo la temperatura mínima fue de 20 grados, en Topia de 22, en Cuencamé de 23 y en Tamazula de 24 grados centígrados.

Respecto a las temperaturas máximas registradas en las últimas 24 horas, Topia encabezó la lista con 39 grados centígrados, seguido de Tamazula, con 38; Ocampo, con 37; Cuencamé y Lerdo, con 34; Súchil, con 32; Tepehuanes, con 30; y la ciudad de Durango, con 29 grados centígrados.