Bajan las temperaturas máximas en Durango; ¿cómo estará el clima este miércoles 17 de junio?

Con las lluvias registradas en gran parte del estado, las temperaturas máximas han disminuido ligeramente. Para este miércoles se mantiene la probabilidad de precipitaciones en toda la franja serrana y en municipios aledaños.

El pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que las recientes lluvias han contribuido a refrescar el ambiente, lo que se ha reflejado en un descenso de las temperaturas más elevadas.

La temperatura máxima más alta se registró en Topia, con 35 grados centígrados. En Tamazula, donde durante los últimos días se reportaban valores superiores a los 40 grados, el termómetro descendió hasta los 31 grados. También se registraron 32 grados en Canatlán; 30 en Santiago Papasquiaro; 28 en Súchil, y 26 grados tanto en Vicente Guerrero como en el municipio de Durango.

En cuanto a las temperaturas mínimas reportadas la mañana del martes, La Rosilla, en el municipio de Súchil, registró 6.5 grados; San Bernardo, 9.5; Hidalgo y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, 10 grados, mientras que Ocampo reportó 11 grados.

Las mínimas más elevadas también mostraron una ligera disminución. Tamazula registró 24 grados, cuando anteriormente reportaba valores cercanos a los 27; Topia tuvo una mínima de 23.5 grados; Indé y Cuencamé, 20 grados; Lerdo y Santiago Papasquiaro, 18, y la ciudad de Durango, 17 grados centígrados.

Para este miércoles se prevén lluvias de moderadas a fuertes en toda la franja serrana, desde Guanaceví hasta Mezquital , además de precipitaciones ligeras en municipios cercanos a la sierra, entre ellos la capital del estado. Vientos con rachas máximas de 40 kilómetros por hora.

La zona centro y la Comarca Lagunera no presentan probabilidades significativas de lluvia durante este miércoles; sin embargo, para jueves y viernes el pronóstico contempla posibilidades de precipitaciones en prácticamente todo el territorio estatal.