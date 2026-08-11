Bajan las temperaturas máximas en Durango; la capital seguirá sin lluvias este miércoles

Las temperaturas máximas disminuyeron en gran parte del estado gracias a la nubosidad y las lluvias registradas en los últimos días; sin embargo, para este miércoles no se pronostican precipitaciones en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias de este miércoles se concentrarán principalmente en la zona serrana, donde se esperan precipitaciones de mediana intensidad, mientras que en el norte y la región central del estado podrían presentarse lluvias ligeras, aunque para la capital la probabilidad es prácticamente nula.

Para la ciudad de Durango se espera un día mayormente nublado, con temperatura mínima de 13 grados, máxima de 30 y una temperatura nocturna cercana a los 17 grados. Además, se prevén vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas registradas el martes reflejaron un descenso en comparación con días anteriores. Ocampo alcanzó los 38 grados; Tamazula, 37; Cuencamé, 35; Indé y Lerdo, 33; Santiago Papasquiaro y Topia, 32; San Bernardo, 29, y la ciudad de Durango, 27 grados.

Las lluvias más importantes de las últimas horas se registraron en Canatlán y en la presa Peña del Águila, donde se acumularon 16 milímetros de precipitación. También hubo lluvias de intensidad moderada en la zona serrana del municipio de Durango, así como en Súchil, Guanaceví, Indé y Vicente Guerrero. En tanto, Tamazula, San Bernardo y Santiago Papasquiaro reportaron precipitaciones ligeras.