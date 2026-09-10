Bajan las víctimas de delito en Durango, pero el 55% de la población se siente insegura

La tasa de víctimas de delito en Durango disminuyó durante el 2025, al pasar de 20 mil 215 a un total de 19 mil 253 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, 55.9 por ciento de la población adulta considera que vivir en la entidad es inseguro.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de víctimas registrada en Durango durante 2025 se ubicó por debajo de la nacional, que fue de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Los resultados de esta encuesta revelan que los delitos frecuentes son el fraude, seguido por la extorsión, el robo o asalto, las amenazas, los delitos sexuales y las lesiones.

En todos los rubros son más delitos cometidos en hombres, solo el de delitos sexuales las de mayor denuncia son mujeres.

A pesar de esta reducción importante en el número de delitos, más de la mitad de la población de 18 años y más mantiene una percepción de inseguridad.

Entre febrero y abril de 2026, 55.9 por ciento de los duranguenses consideró inseguro vivir en la entidad, pero este porcentaje es de los más bajos, pues Durango se ubica como la sexta entidad con menor porcentaje de percepción de inseguridad.

La percepción más alta de inseguridad en entidades federativas se presentó en el Estado de México, con 90 por ciento; Morelos, con 88.7; y Tabasco, con 87.6. Por el contrario, la más baja se registró en Coahuila, con 27.8 por ciento; Yucatán, con 35.5 ; y Aguascalientes, con 41, Querétaro con el 44.6 y Baja California sur con el 49.2 y Durango con el 55.9 por ciento.

Los resultados de la ENVIPE muestran así una diferencia entre la incidencia delictiva y la percepción ciudadana en Durango: mientras el número estimado de víctimas disminuyó en Durango durante 2025, la inseguridad continúa siendo una preocupación para una parte importante de la población.

A nivel nacional, la encuesta estimó que 23 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito durante 2025, mientras que 28.5 por ciento de los hogares tuvo al menos un integrante que sufrió algún ilícito.