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Bajan temperaturas máximas en Durango, ¿seguirán las lluvias? Pronóstico del jueves 10 de septiembre

En los últimos días, el termómetro comenzó a bajar durante las tardes en gran parte del estado.

Bajan temperaturas máximas en Durango, ¿seguirán las lluvias? Pronóstico del jueves 10 de septiembre

Bajan temperaturas máximas en Durango, ¿seguirán las lluvias? Pronóstico del jueves 10 de septiembre

SAÚL MALDONADO
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Las temperaturas máximas comenzaron a disminuir en Durango, luego de que en días anteriores se mantuvieran por encima de los 30 grados centígrados en buena parte de la entidad; en la ciudad de Durango descendieron hasta los 28 grados, mientras que continúan las condiciones para la presencia de lluvias.

La disminución en las temperaturas máximas está relacionada con los nublados y las precipitaciones registradas durante las últimas horas. En Tamazula, por ejemplo, después de alcanzar entre 39 y 40 grados, la temperatura máxima descendió a 36 grados.

En Cuencamé se registraron 35 grados; en Lerdo, Santiago Papasquiaro y Ocampo, 34; en San Bernardo e Hidalgo, 31; en Súchil, 30, y en la ciudad de Durango, 28 grados centígrados.

Durante la mañana del miércoles, las temperaturas mínimas fueron de seis grados en algunas zonas de la entidad. En Súchil se registraron 11 grados; 13 en Ocampo; 14 en Nuevo Ideal, Vicente Guerrero, Poanas y la ciudad de Durango; mientras que Santiago Papasquiaro, Canatlán y Guadalupe Victoria reportaron 16 grados.

En Indé la mínima fue de 19 grados; 20 en Topia; 21 en Lerdo; 22 en Cuencamé y 23 grados en Tamazula.


Respecto a las lluvias, se registraron precipitaciones en prácticamente gran parte del estado, aunque en la mayoría de los casos fueron ligeras, con acumulados inferiores a cinco milímetros. Las mayores cantidades se presentaron en Súchil, con 20 milímetros, mientras que en la zona sur de la ciudad de Durango se acumularon 22 milímetros y en Nuevo Ideal, 15.


También se registraron lluvias de mediana intensidad en Indé, con 13 milímetros; Topia, con 11, y Poanas, con 10. En Santiago Papasquiaro, San Bernardo y Ocampo se acumularon ocho milímetros.


Pronóstico para el jueves 10 de septiembre


Para este jueves se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en la zona serrana y municipios aledaños, entre ellos Durango, por lo que se mantendrán las condiciones de cielo nublado y precipitaciones en distintas regiones del estado.


En la ciudad de Durango se pronostica un día mayormente nublado, con una temperatura de 15 grados por la mañana, 30 durante la tarde y 16 por la noche, además de posibilidades de lluvia y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Clima en Durango pronóstico Durango 9 de septiembre grados, ciudad, temperaturas, Durango,

               

                
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