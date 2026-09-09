Bajan temperaturas máximas en Durango, ¿seguirán las lluvias? Pronóstico del jueves 10 de septiembre

Las temperaturas máximas comenzaron a disminuir en Durango, luego de que en días anteriores se mantuvieran por encima de los 30 grados centígrados en buena parte de la entidad; en la ciudad de Durango descendieron hasta los 28 grados, mientras que continúan las condiciones para la presencia de lluvias.

La disminución en las temperaturas máximas está relacionada con los nublados y las precipitaciones registradas durante las últimas horas. En Tamazula, por ejemplo, después de alcanzar entre 39 y 40 grados, la temperatura máxima descendió a 36 grados.

En Cuencamé se registraron 35 grados; en Lerdo, Santiago Papasquiaro y Ocampo, 34; en San Bernardo e Hidalgo, 31; en Súchil, 30, y en la ciudad de Durango, 28 grados centígrados.

Durante la mañana del miércoles, las temperaturas mínimas fueron de seis grados en algunas zonas de la entidad. En Súchil se registraron 11 grados; 13 en Ocampo; 14 en Nuevo Ideal, Vicente Guerrero, Poanas y la ciudad de Durango; mientras que Santiago Papasquiaro, Canatlán y Guadalupe Victoria reportaron 16 grados.

En Indé la mínima fue de 19 grados; 20 en Topia; 21 en Lerdo; 22 en Cuencamé y 23 grados en Tamazula.

Respecto a las lluvias, se registraron precipitaciones en prácticamente gran parte del estado, aunque en la mayoría de los casos fueron ligeras, con acumulados inferiores a cinco milímetros. Las mayores cantidades se presentaron en Súchil, con 20 milímetros, mientras que en la zona sur de la ciudad de Durango se acumularon 22 milímetros y en Nuevo Ideal, 15.

También se registraron lluvias de mediana intensidad en Indé, con 13 milímetros; Topia, con 11, y Poanas, con 10. En Santiago Papasquiaro, San Bernardo y Ocampo se acumularon ocho milímetros.

Pronóstico para el jueves 10 de septiembre

Para este jueves se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en la zona serrana y municipios aledaños, entre ellos Durango, por lo que se mantendrán las condiciones de cielo nublado y precipitaciones en distintas regiones del estado.

En la ciudad de Durango se pronostica un día mayormente nublado, con una temperatura de 15 grados por la mañana, 30 durante la tarde y 16 por la noche, además de posibilidades de lluvia y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.