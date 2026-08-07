Bajan temperaturas máximas en la mayor parte del estado de Durango; continúa probabilidad de lluvia

Las temperaturas máximas continúan con una ligera disminución en Durango, aunque en la región serrana y en la Comarca Lagunera todavía se registran valores superiores a los 35 grados centígrados.

Para este sábado, el pronóstico indica una probabilidad mínima de lluvias y, de presentarse, serían ligeras tanto en el estado como en la capital.

De acuerdo con el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas más altas del viernes se registraron en Topia, con 38 grados, y Tamazula, con 37 grados.

Les siguieron Ocampo y Lerdo con 35 grados, Cuencamé con 34, Santiago Papasquiaro con 32, San Bernardo con 31 y la ciudad de Durango, donde el termómetro alcanzó los 30 grados centígrados.

Por la mañana, las temperaturas más bajas fueron de cuatro grados en La Rosilla, municipio de Guanaceví; 7.5 en San Bernardo; 11 en Súchil e Hidalgo; 12 en Nuevo Ideal y 13 grados tanto en Vicente Guerrero como en la ciudad de Durango.

Las lluvias también disminuyeron de manera importante en la entidad. La mayor precipitación se registró en Canatlán, con 22 milímetros; mientras que Santiago Papasquiaro y Tamazula acumularon 4 milímetros cada uno.

En la sierra del municipio de Durango se reportaron 3.8 milímetros y en Nuevo Ideal, 2.7 milímetros.

Para este sábado, el pronóstico de Conagua señala que las posibilidades de lluvia serán mínimas en la mayor parte del estado. En caso de presentarse, las precipitaciones serían ligeras, de hasta cinco milímetros.

Únicamente en la zona de las Quebradas, colindante con Sinaloa, podrían registrarse acumulados de hasta 20 milímetros.

En la ciudad de Durango existe una ligera probabilidad de lloviznas durante la tarde; sin embargo, las posibilidades son bajas. Aun así, se espera un cielo mayormente nublado a lo largo del día.

Para la capital del estado se pronostica una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 30, una temperatura nocturna de 18 grados y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.