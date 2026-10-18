Bajas ventas y alta incertidumbre aqueja a negocios de Durango; preocupa pago de aguinaldos

En otros años, desde el mes de octubre ya se podía observar un mayor circulante de efectivo en Durango, pero este 2026 la economía no termina de repuntar, informó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas.

Al hacer un balance de las ventas que ha tenido el sector durante este año, y particularmente en lo que va de octubre, expuso que las empresas apenas están sobreviviendo.

Refirió que los emprendedores reportan que las ventas se han mantenido en niveles bajos y con un panorama de incertidumbre, situación que ha llevado a los negocios locales a “sobrevivir” y mantener lo que tienen a la espera de la temporada alta de diciembre.

PREOCUPA PAGO DE AGUINALDO

Agregó que el sector atraviesa por un momento complejo donde las empresas se limitan a cubrir sus operaciones básicas, siendo el pago del aguinaldo uno de los principales motivos de preocupación para los empleadores, especialmente para quienes cuentan con más personal.

“El tema de los aguinaldos es lo primero que tienes que sacar y ya después ves si te sobra. Entonces, ahorita es lo que estamos esperando, a que venga la temporada alta para poder cumplir primero con las obligaciones y pues poder también recuperarnos un poquito de esta mala racha de este año”, mencionó.

Sin embargo, reconoció que en octubre el comportamiento ha sido el mismo que el del resto del año.

“Básicamente las empresas están sobreviviendo, están manteniendo lo que tienen. No se han reportado cierres en este segundo bloque. Básicamente nadando de muertito”, concluyó.