La colocación de vivienda tradicional de interés social ha registrado una contracción de entre un 10 y un 15 por ciento, en Durango, en comparación con el año pasado, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi).

El presidente de dicha Cámara en Durango, Juan Manuel Ayala Mercado, explicó que esta reducción en la colocación de unidades tradicionales representa entre 300 y 400 casas menos.

Expuso que este comportamiento está ligado también a una menor colocación de créditos bancarios y responde a una tendencia nacional que afecta principalmente a los segmentos superiores a los tres salarios mínimos.

“Estamos hablando de una disminución en colocación como de entre un 10 y un 15 por ciento de lo que veíamos el año pasado (...) estamos hablando que hay una disminución ahorita más o menos como de unas 300, 400 viviendas en ese segmento”, detalló.

No obstante, destacó que el programa “Vivienda para el Bienestar” es un amortiguador ante esta cifras.

Refirió también que actualmente el Infonavit registra alrededor de 16 mil viviendas contratadas distribuidas principalmente en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Y agregó que, dado que el 80 por ciento de los derechohabientes se ubica en el rango de uno a tres salarios, el desarrollo de estos nuevos proyectos representará un incremento en la oferta y entrega de vivienda social para el próximo año.